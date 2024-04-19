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Организатор прокомментировал инцидент на концерте Гуфа: «Нам очень неприятно»

В клубе Екатеринбурга извинились перед пострадавшей на концерте Гуфа девушкой

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Организаторы концерта Гуфа — агентство MahnevaEvent и холдинг Tele-Club Group — извинились перед пострадавшей на концерте в Екатеринбурге поклонницей рэпера. Об этом сообщает «ФедералПресс».

«Хотим сказать, что нам очень неприятно за сложившуюся ситуацию», — подчеркнули они.

В клубе предположили, что сделавший на выступлении сальто в толпу человек мог быть «специально подготовленным». Там отметили, что перед сценой установлены барьеры, которые не может преодолеть «среднестатистический человек» без специальных навыков.

По словам организаторов, после инцидента девушке оказали первую помощь. Ей предлагали вызвать скорую, однако она отказалась. Компенсацию девушка также не стала брать. Молодого человека, отметили организаторы, передали полиции.

Накануне сообщалось, что молодой человек сделал сальто со сцены в зрительный зал, задев ногой девушку, на концерте рэпера Гуфа. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Гуф, в свою очередь, сразу же спросил, не пострадал ли кто-то после случившегося. Позднее другие поклонники начали возмущаться поведением фаната. Рэпер успокоил тех, кто попытался побить парня.

Ранее подруга Пугачевой рассказала о трудностях жизни певицы за границей.

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