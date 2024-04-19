Фанат Гуфа случайно ударил девушку по лицу на концерте

Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения сделал сальто со сцены в зрительный зал, задев ногой девушку, на концерте рэпера Гуфа. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатеринбург №1».

Судя по опубликованному каналом ролику, фанат выбежал на сцену, чтобы поздороваться с исполнителем. Затем парень попытался вернуться в зал, прыгнув прямо на толпу людей. Гуф, в свою очередь, сразу же спросил, не пострадал ли кто-то после случившегося. Позднее другие поклонники начали возмущаться поведением фаната. Рэпер успокоил тех, кто попытался побить парня.

Канал добавляет, что в результате прыжка молодой человек попал ногой в лицо девушки. О ее состоянии ничего неизвестно.

Недавно сообщалось, что Гуф помирился с бывшей женой. Блогерша Юлия Королева выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместный снимок с Гуфом и дочерью, отметив, что пара пытается стать «нормальными родителями». Гуф женился на блогерше Королевой в декабре 2023 года. В мае 2022-го у пары родилась дочь Тина. 24 апреля 2023-го Алексей заявил, что разводится с супругой.

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