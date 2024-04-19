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Ставший военкором актер «Виват, гардемарины!» опубликовал фото из госпиталя

Уехавший на СВО актер Михаил Мамаев выложил снимок из больничной палаты

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Телеграм-канал «Михаил Мамаев»

Актер Михаил Мамаев, который уехал на СВО и стал военкором, опубликовал в своем Telegram-канале фотографию из больничной палаты.

На снимке актер фильма «Виват, гардемарины!» лежит на койке, ему наложили повязку на глаз. Причина неизвестна. К посту Мамаев приложил стихи, которые написал сам, будучи госпитализированным. Поклонники пожелали артисту скорейшего выздоровления в комментариях.

В конце мая 2023 года Мамаев рассказывал, что стал военкором, чтобы собрать материал для будущего фильма. Он признавался, что бывал в тех местах, «где без оружия опасно находиться». По его словам, он решил отправиться в Донбасс, чтобы помочь соотечественникам. Он также упомянул о том, что родился в военной семье и сам офицер запаса.

О том, что Мамаев отправился в зону СВО, стало известно в начале 2023 года. Сам актер рассказывал, что уехал в зону боевых действий в конце 2022 года.

Актер известен по ролям в таких проектах, как «Виват, Гардемарины!», «Месть», «В ожидании чуда», «Город соблазнов» и «Ошибка следствия».

Ранее Машков оценил потребность в фильмах про спецоперацию на Украине.

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