Лидер Metallica сделал тату из праха Лемми Килмистера на среднем пальце

Лидер группы Metallica Джеймс Хэтфилд набил татуировку в память о фронтмене Motorhead Лемми Килмистере, смешав чернила с прахом артиста. Об этом сообщили в соцсетях коллектива.

«Салют моему другу и вдохновителю мистеру Лемми Килмистеру. Без него не было бы Metallica», — сказал вокалист.

Изображение со знаменитым логотипом Motorhead из альбома «Ace of Spades» набито на среднем пальце музыканта. Хэтфилд добавил, что отныне рокер «все еще может летать птицей по всему миру».

Motorhead были пионерами хэви-метала в Великобритании, выпустив 22 альбома. Наиболее известна их вторая студийная пластинка «Overkill», вышедшая в 1979 году. Килмистера не стало в 2015 году, а затем коллектив заявил о прекращении своего существования.

В старых интервью Хэтфилд признавался, что рок-музыкант был своего рода отцом для группы Metallica — очень помогал рокерам и вдохновлял. В 2016 году музыкант боролся за то, чтобы Motorhead включили в Зал славы рок-н-ролла, поясняя тем, что на планете «нет более рок-н-ролльного человека, чем Лемми из Motorhead».

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