Иван Янковский поборется с Биковичем и Буруновым за звание любимого актера

Торжественная церемония вручения IV национальной телевизионной премии «Дай Пять!» пройдет 23 мая в Московском молодежном центре «Планета КВН». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Премия «Дай Пять!» — показательное событие, где становится очевидно, кто завоевал детские сердца в этом году. Для каждого артиста — это огромный стимул работать еще усерднее» , — заявил певец Ваня Дмитриенко.

Артисты Иван Янковский, Ева Смирнова, Милош Бикович, Виталий Корниенко и Сергей Бурунов поборются в этом году в номинации «Дай Пять! Любимый актер/ актриса». Певица Клава Кока посоревнуется с Mia Boyka и другими артистами за звание лучшего исполнителя. Также на премии назовут любимую музыкальную группу, песню, фильм, мультфильм и лучшего блогера. В специальной номинации «Дай Пять! Мой кумир» победителем станет тот, кто окажет наибольшее влияние на формирование детей, по их же мнению.

Победителей во всех номинациях определят дети и подростки в возрасте от 8 до 18 лет. Они также смогут принять участие в творческом конкурсе «Дай Пять! Пой» и выйти на одну сцену вместе с любимыми звездами. Талантливых молодых звезд оценят певицы Мари Краймбрери, Ирина Дубцова, а также Ваня Дмитриенко, композитор Роман Бестселлер и продюсер Анастасия Мухина. Ведущим мероприятия станет актер и телеведущий Артем Шалимов.

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