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Стоянов рассказал, как гримировался под Брежнева в сериале «Игры»

Актер Стоянов рассказал, что в роли Брежнева не использовал грим

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Народный артист России Юрий Стоянов в интервью НСН рассказал о секретах роли генсека ЦК компартии СССР Леонида Брежнева в сериале «Игры», повествующем о событиях перед московской Олимпиадой-80. Он раскрыл, что при подготовке к съемкам грим не использовался.

«У меня есть некоторое сходство с Брежневым, поэтому грима на мне в этом фильме нет, есть наклеенные брови и парик, больше ничего. Я современник этих событий, в 1980 году мне было 23 года и я уже работал в театре», — рассказал Стоянов.

Корреспондент издания напомнил, что Стоянов уже играл Брежнева в «Городке». По словам артиста, между тем Брежневым и нынешним есть большая разница, поскольку в юмористической передаче это был анекдотичный персонаж, а в сериале — реальный исторический.

Режиссером сериала выступил Евгений Стычкин. Помимо Стоянова, в картине снимались Алексей Серебряков, Игорь Костолевский, Александра Бортич и другие актеры. Выход запланирован на лето 2024 года.

До этого Стоянов в интервью Надежде Стрелец вспомнил об одной из самых «позорных» своих ролей. Артист не стал называть конкретный проект, но признался, что хотел «родиться обратно» на премьерном показе.

Ранее Стоянов рассказал о «дикой неловкости» из-за женских ролей в «Городке».

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