Чехова о своем кулинарном шоу: «Получаются ужасные блюда»

Телеведущая Анфиса Чехова призналась на программе «УТРО. ТНТ», что иногда ест невкусные блюда, которые приготовили гости ее кулинарного шоу. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

«Иногда у нас получаются ужасные блюда, но нам приходится их есть. Но мы стараемся не врать зрителю: не получилось — значит, не получилось! Едим то, что приготовили», — заявила знаменитость.

В начале марта стало известно, что Чехова сменила Ляйсян Утяшеву на кулинарном шоу на ТВ-3. Оно получило название «Вкусно с Анфисой Чеховой». Знаменитость заявила, что ей было боязно браться за подобный проект. Она пояснила, что за 27-летнюю карьеру ни разу не была ведущей кулинарного шоу. По словам Чеховой, в этой роли важна многозадачность.

«Мало того, что я командую, что надо делать или резать, я еще беру на себя всю сложную работу. Потому что лук никто не хочет резать, чеснок никто не хочет давить. При этом соображаю, какую кастрюлю достать, плачу!» — посетовала звезда.

Чехова призналась, что на первых съемках ужаснулась от работы, но потом освоилась и во время съемок второго пула программ уже «кайфовала».

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