Стало известно, сколько зарабатывает Ревва на корпоративах

Концертный директор Ольга Оркина заявила, что комик Александр Ревва просит 10 млн рублей за выступление на частном мероприятии от зарубежных заказчиков. Ее слова передает издание «Страсти».

«Вас ожидает билет в бизнес-классе, исключительно у окна, трансфер, проживание в элитном отеле с максимальной шумоизоляцией в номере, доступом к спа, спортзалу и услугам гримеров, а также обеспеченная охрана», — уточнила эксперт.

Она подчеркнула, что российский слушатель может пригласить знаменитость на свою вечеринку за меньшую сумму – пять миллионов рублей. Оркина рассказала, что в райдере артиста указано то, что обычно Ревва приезжает на мероприятие со своим стилистом, который обходится заказчику примерно в 20 тыс. рублей. В случае его занятости организаторам нужно предоставить другого специалиста, который сделает звезде укладку «обязательно на фен».

«В меню — вода Perrier и Evian, чай и кофе (ни в коем случае не растворимый), соевое молоко, сок имбиря, свежие фрукты и овощи, а также орехи и ягоды. ЗОЖ-картину нарушает только бутылка виски Macallan Fine Oak», — отметила женщина.

По словам Оркиной, крепкий алкогольный напиток 18-летней выдержки считается обязательным по райдеру — иначе комик не приедет. Помимо прочего, Ревва требует от заказчиков суточные выплаты: по €100 ежедневно для него, а также по €50 для директора и каждого члена команды (всего в ней 14 человек).

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