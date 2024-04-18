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Российские регионы стали массово отменять мероприятия к 9 Мая

Ряд российских регионов отменил торжественное празднование Дня Победы 9 мая

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российские регионы стали массово отменять торжественное празднование Дня Победы 9 мая из соображений безопасности. На такую тенденцию обратил внимание Telegram-канал Mash.

«В шести регионах отменили празднование Дня Победы», — указывается в публикации.

Согласно информации ресурса, данное решение принято, чтобы не провоцировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоплением техники и военнослужащих в населенных пунктах.

В материале уточняется, что торжественные шествия не состоятся в Псковской области и в некоторых районах Воронежской области. Ограничения проведения парадов затронут Свердловскую, Омскую и Воронежскую области, а также Ставропольский край.

В начале апреля Министерство обороны Казахстана сообщило, что не планирует в этом году проводить военный парад, посвященный Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и Дню Победы 9 мая. Поясняется, что приоритетными задачами являются поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил страны.

Ранее в Кремле назвали дату генеральной репетиции парада Победы в Москве.

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