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В кинотеатре «Москва» состоится премьера комедийного триллера «Шпион на всю голову»

Экшн-комедию «Шпион на всю голову» покажут в кинотеатре «Москва» 24 апреля

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World Pictures

Премьера комедийного триллера Майкла Заико Холла «Шпион на всю голову» с Кевином Спейси в главной роли состоится в кинотеатре «Москва» 24 апреля в 19:00. Об этом сообщили в кинопрокатной компании World Pictures.

Кевин Спейси, которого озвучил комик Гарик Харламов, предстанет перед зрителями в роли обаятельного спецагента. Его герой собирается уйти на покой, но чтобы завершить карьеру, нужно разобраться с последним делом. Задание оказывается невыполнимой миссией.

Картина насыщена перестрелками, автопогонями и остроумными пасхалками.

«Шпион на всю голову» — это триумфальное возвращение на экраны Кевина Спейси, двукратного обладателя премии Оскар. Гарику Харламову удалось адаптировать иностранный юмор под русскоязычную аудиторию.

В широкий прокат картина выйдет 9 мая.

Ранее Гарик Харламов назвал фильм захватывающим, интересным и интригующим.

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