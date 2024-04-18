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Даниил Воробьев рассказал о работе с Моникой Беллуччи

Актер Воробьев назвал Беллуччи обычно женщиной, которая понимает юмор

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monicabellucciofficiel/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Даниил Воробьев рассказал в беседе с NEWS.ru, что ему понравилось работать с итальянской актрисой Моникой Беллуччи.

Воробьев снялся с Беллуччи в сериале «Ривьера». Он назвал артистку обычной женщиной.

«Курящая и говорящая, понимающая юмор. Это прямо круто. Она вообще домашняя очень сильно. В ней абсолютно женская энергия», — отметил актер.

В марте режиссер Эмир Кустурица заявил, что ему пришлось «немного прикрывать» итальянскую актрису Монику Беллуччи в фильме «По млечному пути». Кинематографист объяснил, что ему стыдно снимать так, чтобы зритель «все видел». Несмотря на это, у режиссера всегда в кино часто присутствуют эротические сцены.

Моника Беллуччи начала сниматься в кино после успеха в модельном бизнесе. Она дебютировала в картине «Жизнь с детьми» в 1990 году. В ее фильмографии более 80 ролей.

Беллуччи снялась в таких проектах, как «Страсти Христовы», «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», «Твин Пикс», «Дракула», «Малена», «Братство волка», «Иосиф Прекрасный: Наместник фараона».

Ранее стало известно, что Моника Беллуччи сыграет жену героя Майкла Китона в «Битлджусе 2».

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