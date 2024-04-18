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Катя Лель заявила о скором романе

Певица Катя Лель заявила, что вселенная готовит ей нового возлюбленного

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Катя Лель заявила, что совсем скоро встретит своего нового возлюбленного. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Лель уверена, что вселенная уже готовит ей партнера. Певица верит, что каждому человеку уготован возлюбленный, который у них уже есть в подсознании. По мнению артистки, он приходит в тот момент, «когда время пришло». Для исполнительницы важно, чтобы ее партнер был осознанным.

«Иначе если он будет в низких частотах, мне с ним будет не о чем говорить», — отметила артистка.

7 декабря Катя Лель сообщила, что развелась с мужем Игорем Кузнецовым после 15 лет брака. Причиной расставания стало недоверие к супругу. При этом исполнительница заверила, что сейчас ее сердце свободно, а она сама счастлива. При этом, по мнению артистки, Кузнецов не до конца принял расставание и не поверил в развод.

Катя Лель и Игорь Кузнецов познакомились на концерте. В 2008 году пара официально узаконила свои отношения: вместе Кузнецов и Лель были на протяжении 18 лет, а в браке — 15. Примерно через год после торжества у пары родилась дочь Эмилия.

Ранее Катя Лель рассказала, как реагирует на пикантные фотографии от мужчин.

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