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Вышел тизер «Ста лет одиночества» по роману Маркеса

Netflix выпустил тизер «Ста лет одиночества» по роману Габриэля Маркеса

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Первый тизер сериала «Сто лет одиночества» по роману Габриэля Гарсия Маркеса выпустила онлайн-платформа Netflix. Видео доступно на YouTube-канале сервиса.

Точная дата премьеры пока не называется, но в тизере отмечается, что выход сериала ожидается «вскоре». Первый сезон будет состоять из 16 эпизодов.

В сериале главные роли исполнили Сюзанна Моралес, Клаудио Катаньо, Жеронимо Барон и другие. Создатели проекта привлекли к работе над сериалом сыновей знаменитого писателя Родриго и Гонсало.

Роман «Сто лет одиночества» был написан колумбийцем Маркесом в течение 18 месяцев, между 1965 и 1966 годами в Мехико. Это одно из наиболее характерных и популярных произведений в направлении магического реализма. Первое издание романа было опубликовано в Буэнос-Айресе уже в июне 1967 года тиражом 8000 экземпляров.

Роман был удостоен премии Ромуло Гальегоса. На сегодняшний день продано более 30 миллионов экземпляров, роман переведен на 35 языков мира.

В этом году вышел последний роман Габриэля Гарсия Маркеса «Увидимся в августе». Разрешение на его публикацию дала семья писателя.

Ранее центр Рэнсома в Техасском университете открыл для исследователей архив писателя Габриэля Гарсиа Маркеса.

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