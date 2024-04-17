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Неизлечимо больная Селин Дион выпустит фильм о борьбе с недугом

Байопик о борьбе певицы Селин Дион с неизлечимой болезнью выйдет 25 июня

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celinedion/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Селин Дион заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что байопик «I am: Celine Dion» выйдет 25 июня на Prime Video.

Режиссером проекта выступила номинантка на премию «Оскар» Ирен Тейлор Бродски. В фильме покажут «честный взгляд из-за кулис на борьбу культовой суперзвезды с болезнью, изменившей ее жизнь». Создатели заявляют, что картина станет любовным письмом Дион к поклонникам. В ней артистка расскажет также о музыке, демонстрируя стойкость человеческого духа.

В декабре 2022 года у Селин Дион диагностировали редкое аутоиммунное двигательное расстройство, поражающее центральную нервную систему, которое проявляется неконтролируемыми болезненными спазмами мышц. Из-за курса лечения певица отменила «около 40 концертов». В декабре прошлого года появилась информация, что Селин Дион потеряла контроль над своим телом.

В марте Дион показала редкое фото с сыновьями. 55-летняя исполнительница предстала в белом спортивном костюме и кроссовках в тон. Певица собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа. Она обнимала 13-летних близнецов Эдди и Нельсона. Рядом сидел старший сын артистки, 23-летний Рене-Шарль.

Ранее стартовали съемки «Милосердия» Бекмамбетова с Праттом и Фергюсон.

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