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Стас Михайлов предложил пенсионерке спеть вместе с ним на концерте

Певец Стас Михайлов пригласил на свой юбилейный концерт пенсионерку из Орла

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Global Look Press

Певец Стас Михайлов выступил с обращением к 76-летней жительнице Орла Любови Ивановой после того, как в сети появилось видео женщины, танцующей с аниматором в образе исполнителя. Ролик публикует Telegram-канал Mash.

«Ваше видео меня потрясло и приятно удивило, поэтому хотел бы пригласить вас на свой юбилейный концерт. Вечером встречаемся с вами и поем. Все организую. Жду вас на концерте», — сказал Михайлов.

16 апреля сообщалось, что дочь Ивановой Ирина пригласила аниматора на день рождения матери, которая мечтает встретиться со своим любимым артистом Стасом Михайловым. Увидев подходящего к ее дачному участку аниматора, пенсионерка не устояла и подбежала к мужчине — она начала танцевать и веселиться вместе с ним. По данным Telegram-канала Mash, женщина является фанаткой певца Михайлова на протяжении 30 лет, он также похож на супруга Ивановой.

Недавно вокалист группы «Звери» Роман Билык рассказал, что пригласил на концерт пенсионерку, которую встретил на Центральном рынке в Ростове. Он признался, что изначально помог женщине выбросить мусор, а затем подарил билеты на свое выступление.

Ранее стало известно о состоянии Куклачева после инфаркта.

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