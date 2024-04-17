Бардаш обвинил Киркорова в «кувыркании»: «Плюют народу в лицо»

Продюсер Юрий Бардаш возмутился в интервью изданию «Абзац», что певца Филиппа Киркорова пытаются «отбелить» после скандала с вечеринкой блогерши Насти Ивлеевой.

«Посмотрите, как кувыркается Киркоров сейчас. <...> В России нет «культуры отмены»… Но сегодня нельзя так беспардонно не замечать событий, происходящих вокруг. А Филя так пытается делать. Приехать в Донбасс и раздать там свои плакатики — это что вообще такое?!» — посетовал основатель Quest Pistols.

Бардаш считает, что сейчас нужно бережно растить культуру России, создавать «Пугачеву здорового человека», а не показывать звезд, упустивших дух времени. Он призвал обратить внимание на народ, а также вспомнил о том, как Киркоров выступил на шоу «Звезды», где соревнуются команды комиков. Он считает, что создатели программы «плюнули народу в лицо», пригласив знаменитость.

В той же беседе Бардаш заявил, что певец Андрей Данилко испытывает нелюбовь к России, потому что «спелся» с Владимиром Зеленским. Он считает, что исполнитель «поставил на западную культуру» и сделал это без какого-либо сожаления. При этом Бардаш обозвал приверженцев европейской системы «паразитами». По его мнению, что западные ценности предполагают то, что 90% людей — рабы, работающие за копейки, и «10% обслуживающих — политики и культура».

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