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Машков вспомнил, какие слова часто повторял Табаков

Актер Владимир Машков рассказал, что Табаков любил говорить о смысле жизни

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков произнес напутственные слова молодым коллегам в рамках презентации их проектов в Академии творческих индустрий «Меганом» и вспомнил о Табакове. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

«Мой учитель, Олег Табаков, любил повторять, что «смысл жизни в том, что жизнь на тебе не заканчивается». Великое наследие нашей страны нужно не только сохранять, но и приумножать! И делать это предстоит вам. Вы и есть будущее!» — заявил актер.

Он порадовался, что Академия «Меганом» дала дополнительный импульс и вдохновение молодым отечественным театралам. Он заявил, что нынешняя встреча станет отправной точкой для создания Молодежного сообщества театральных деятелей. Его лидером назначили руководителя отдела развития Пермского академического Театра-Театра Алену Мухину.

Мероприятие прошло с 10 по 16 апреля. На нем участники разработали проекты для развития российской театральной сферы, лучшие из которых реализует сообщество в партнерстве с Союзом театральных деятелей России в течение года.

Ранее российский режиссер назвал причины успешного проката фильма «Летучий корабль».

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