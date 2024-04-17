Стартовали съемки «Милосердия» Бекмамбетова с Праттом и Фергюсон

Режиссер Тимур Бекмамбетов создал Telegram-канал, чтобы сообщить о начале съемок фантастического триллера «Милосердие» с голливудскими звездами.

«Теперь здесь я буду делиться инсайдами и писать про скринлайф, инновации в кино и будущее. Добро пожаловать!» — написал постановщик.

Фильм расскажет про детектива, которого обвиняют в тяжком преступлении, и он вынужден доказывать собственную невиновность. Действие «Милосердия» развивается в недалеком будущем. Главные роли сыграли Крис Пратт («Стражи галактики») и Ребекка Фергюсон («Дюна: Часть вторая»). Премьера картины запланирована на 15 августа 2025 года. Это вторая совместная работа Бекмамбетова и Пратта — актер снимался в голливудском дебюте постановщика «Особо опасен» (2008).

Продюсером фильма выступил Чарльз Ровен, получивший премию «Оскар» за картину «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

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