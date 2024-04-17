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Сыновья Леннона и Маккартни объединились в новой песне

Сын Пола Маккартни Джеймс выпустил совместную песню с наследником Джона Леннона

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jamesmccartneyofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын бывшего участника The Beatles Пола Маккартни Джеймс опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новый сингл «Primrose Hill», признавшись, что композиция создавалась в соавторстве с Шоном Оно Ленноном, наследником Джона Леннона.

«У моего сына вышла новая песня — зацените! И большая любовь к Шону Оно Леннону, который стал соавтором песни», — отреагировал на выход трека Пол в своих соцсетях.

Маккартни-младший признался, что идея композиции пришла к нему в детстве: он был ребенком, когда у него случилось видение «настоящей любви и спасительницы». Своей балладой, признался музыкант, он хочет вместе со слушателем найти того человека. Джеймс также опубликовал ролик, созданный его сестрой Мэри, в котором исполнитель танцует под новую песню на фоне звездного неба.

Джеймс Маккартни начал свою карьеру, еще будучи ребенком — он играл на гитаре и барабанах в альбомах своих родителей с 1997 года, а также не раз выступал на сцене с Полом. Шон Оно Леннон, в свою очередь, выпустил несколько сольных пластинок, а также выступал в такими группами, как Cibo Matto и the Ghost of a Saber Tooth Tiger. Вместе с басистом Primus Лесом Клейпулом он также создал проект The Claypool Lennon Delirium.

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