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Лариса Лужина раскрыла, был ли у нее роман с Владимиром Высоцким

Актриса Лужина призналась, что у нее не было романа с Высоцким

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Лариса Лужина призналась, что у нее не было романа с музыкантом Владимиром Высоцким. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

Отношения актрисы с Высоцким начали обсуждать после выхода на экраны фильма «Вертикаль», где они исполнили главные роли. Музыкант также посвятил ей песню «Она была в Париже» после того, как она рассказала ему о поездке на Каннский кинофестиваль.

«Он, прослушав все это, рассказы мои на эту тему, написал такую очень юморную, смешную, ироничную песенку про влюбленного парня. В звезду влюбился какой-то парень, ответа не получил. И все думают, что это так в жизни было, что у нас был роман. У нас не было романа. У нас были просто хорошие дружеские отношения», — рассказала Лужина.

4 марта Лариса Лужина рассказала о том, как Станислав Говорухин снимал фильм «Вертикаль». По словам Лужиной, она не считает картину сильной режиссерской работой. Данную картину актриса назвала «игрой в кино», однако отметила, что съемки игрой не были — они с Высоцким рисковали жизнью.

Ранее Лариса Лужина раскритиковала уколы красоты.

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