«За гранью адекватности»: клинический психолог поставил диагноз Кологривому

Ярко выраженные черты характера и эпатажное поведение актера Никиты Кологривого являются симптомами нарциссизма и бессознательной мстительности за старые обиды. Такой диагноз артисту в беседе с НСН поставил клинический психолог Владислав Чубаров.

По словам врача, черты нарцисса у Кологривого ярко выражены, при этом наблюдается излишняя ранимость эго и бессознательное желание отомстить.

«Такое ощущение, что он отыгрывает какие-то накопившиеся обиды на всех, кто попадется под руку, мстит», — добавил психолог.

В качестве подтверждения своих слов Чубаров привел в пример пьяный дебош артиста в ресторане и громкий скандал с телеведущим Александром Гордоном. Такие случаи говорят о выходе актера за грань адекватности, когда проявляются резкие перепады настроения, неконтролируемая агрессия и вспыльчивость, считает врач.

При этом точно диагностировать психическое расстройство Чубаров не смог, подчеркнув, что для этого необходимо сначала провести обследование. Чубаров также назвал правдоподобным мнение о приеме артистом запрещенных веществ, пояснив, что в этом случае как раз психика становится слишком раскачанной.

«Трезвый, адекватный и вменяемый человек не будет кусать официантку или вскакивать и уходить из-за того, что ему не понравился тон голоса ведущего», — заключил психолог.

Напомним, 21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. После семи суток ареста он пообещал, что теперь будет хулиганить только в кино. Комментируя в недавнем интервью скандал с Гордоном, актер назвал его «чертом».

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