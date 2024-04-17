«Би-2» лишились одного из участников группы

Группа «Би-2» в своем Telegram-канале заявила о выходе гитариста Андрея Звонкова из состава коллектива.

«Наш Звонок, бессменный гитарист «Би-2» с 2006 года, покидает группу. Андрюха, мы благодарны тебе за годы совместного творчества, за сотни концертов и записей, за все, что было на сцене и вне ее, за весь этот рок-н-ролл, который мы прошли плечом к плечу. Это было незабываемо!» — написали «Би-2».

Музыканты также назвали уход гитариста грустной новостью и пожелали Звонкову удачи на выбранном им пути.

25 января в Таиланде задержали участников группы «Би-2». Власти приняли соответствующее решение в связи с проведением концертов музыкального коллектива в Паттайе и провинции Пхукет. Как выяснилось, у артистов не было разрешения на работу. 1 февраля группа «Би-2» прибыла в Израиль после задержания и последующей депортации из Таиланда.

После этого солист группы «Би-2» Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) признался, что сейчас коллектив испытает финансовые трудности из-за эмиграции из России. Певец признался, что теперь на карте коллектива присутствуют красные, нейтральные и зеленые зоны — они основаны на тех наблюдениях, в каких местах коллективу дают спокойно выступать.

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