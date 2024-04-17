Российский режиссер назвал причины успешного проката фильма «Летучий корабль»

Успешный прокат фильма «Летучий корабль», который сняли по мотивам одноименного мультфильма 1979 года, вызван прежде всего любовью российских зрителей к знакомым картинам. Об этом в интервью RuNews24 рассказал режиссер-постановщик, креативный продюсер, эксперт факультета кино и телевидения университета «Синергия» Дмитрий Хахуза.

«Всегда приятно вновь погрузиться в детство и испытать эмоции, которые зритель испытывал при прочтении сказки когда-то давно», — пояснил эксперт.

Кроме того, картина ориентирована на детскую аудиторию, поэтому в кинотеатры на нее приходят семьями, отметил режиссер. Еще одна причина успеха заключается в том, что «российский кинематограф нашел себя в том исконном, что передать может только он», добавил он.

«Русские народные сказки, басни, фольклор, который знаком только русскому человеку, никто другой не смог бы так искусно передать», — заключил Хахуза.

Фильм «Летучий корабль» российского режиссера Ильи Учителя продолжает оставаться лидером российского кинопроката. За период с 11 по 14 апреля она собрала 93,4 млн рублей, за месяц его посмотрели более 3 млн человек.

Актер Александр Метелкин, исполнивший главную роль в фильме «Летучий корабль», до этого рассказал о том, что ему тяжело дались пробы в проект.

Ранее актер Данила Козловский ответил на удаление себя из титров «Летучего корабля».