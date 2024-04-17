Российский кинооператор отдал мошенникам, обещавшим доход на криптобирже, 6 млн рублей

Российский кинооператор Вячеслав Сысоев потерял почти 6 млн кредитных средств после того, как доверился мошенникам, которые пообещали ему хороший заработок на криптобирже. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

По его данным, сначала 64-летнему мужчине позвонила неизвестная девушка, которая предложила заработать на бирже, однако он отказался. После этого ему поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником фирмы Bybit Резиным Тимуром, с похожим предложением, на которое кинооператор согласился.

«Тимур сказал, что для Вячеслава открыли биржевой счет, на который необходимо положить деньги. Вячеслав положил на счет 20 тыс. рублей. Которые спустя две недели пропали со счета», — сообщил источник.

Неизвестный пообещал решить эту проблему и сообщил, что передаст детали дела своему секретарю, потому что сам он, по его словам, уезжает за границу по делам. После этого с Сысоевым связался секретарь, который объяснил мужчине, что деньги не исчезли, а были заморожены. Для их разморозки ему предложили перевести дополнительные деньги.

«Вячеслав сначала перевел 70 тыс. рублей из своих сбережений, увидел, что они находятся на криптокошельке. Потом менеджер сказал, что для большей прибыли надо внести более значительную сумму. Вячеслав советом воспользовался, набрал кредитов на 5,7 млн рублей и перечислил их на биржевой счет. После этого Вячеслав увидел на криптокошельке портфель с денежной суммой в $180 тыс.», — рассказал собеседник агентства.

После попытки снять все деньги Сысоеву пришло сообщение о том, что счет на бирже заблокирован и необходимо заплатить штраф 1,5 млн рублей. После этого он понял, что его обманули мошенники, и обратился в полицию. МВД проводит проверку по данному делу и начало розыск менеджеров криптобиржи.

Вячеслав Сысоев начал работать кинооператором в 1989 году. Среди его работ — фильмы «Вся власть», «Россия. Осень 93-го» и другие.

11 апреля сообщалось, что в Петербурге полиция устанавливает обстоятельства мошенничества в отношении сотрудника городского МЧС, мужчина перевел аферистам 13,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Петербурге пенсионерка продала квартиру и отдала аферистам 7,6 млн рублей.