В Якутии начались съемки об исчезнувшем из-за черной оспы городе

Режиссер-документалист Иван Кривогорницын начал съемки фильма в Якутии о заброшенном городе Зашиверске. Об этом пишет ysia.ru.

По данным портала, кинематографист недавно вернулся со съемок первого эпизода фильма в Момском и Абыйском улусах. Сюжет проекта расскажет об исчезнувшем из-за вспышки черной оспы городе, город был покинут людьми в 19-м веке из-за эпидемии страшного заболевания. Съемочная группа уже побывала в месте, где раньше находился Зашиверск: теперь там расположены поселки Белая Гора и Кэбэргэнэ. Основой для фильма станут исследования ученого-археолога Алексея Окладникова.

Недавно стало известно, что новую экранизацию повести Бориса Васильева «В списках не значился» представят к юбилею Победы в Великой Отечественной войне в мае 2025 года. По сюжету повести девятнадцатилетний лейтенант Николай Плужников прибывает к месту службы в Брестскую крепость поздно вечером 21 июня 1941 года и не попадает в списки части. Утром лейтенант берет на себя командование гарнизоном и принимает первый бой с фашистами.

Ранее 1C Game Studios и театр Ермоловой сообщили о работе над игрой «Война Миров: Сибирь».