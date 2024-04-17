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В Якутии начались съемки об исчезнувшем из-за черной оспы городе

Режиссер Кривогорницын снимет фильм в Якутии об исчезнувшем городе Зашиверске

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Национальная библиотека Якутии/VK

Режиссер-документалист Иван Кривогорницын начал съемки фильма в Якутии о заброшенном городе Зашиверске. Об этом пишет ysia.ru.

По данным портала, кинематографист недавно вернулся со съемок первого эпизода фильма в Момском и Абыйском улусах. Сюжет проекта расскажет об исчезнувшем из-за вспышки черной оспы городе, город был покинут людьми в 19-м веке из-за эпидемии страшного заболевания. Съемочная группа уже побывала в месте, где раньше находился Зашиверск: теперь там расположены поселки Белая Гора и Кэбэргэнэ. Основой для фильма станут исследования ученого-археолога Алексея Окладникова.

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