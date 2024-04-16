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Бывшая возлюбленная Тимати сообщила о новом романе

Модель Алена Шишкова завела роман

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missalena.92/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Алена Шишкова призналась в шоу «Это нормально?», что у нее появился новый возлюбленный.

Шишкова отметила, что их отношения начались по переписке. Она не стала раскрывать личность партнера.

Шишкова также рассказала, что не любит носить макияж и в повседневной жизни практически не использует его.

«Мой молодой человек говорит, что мне лучше без косметики. Он даже говорит, что, если я крашусь, меня это старит», — поделилась блогерша.

Шишкова стала известна после романа с Тимати в 2012 году. В 2014-м у них родилась дочь Алиса. В 2015-м модель и рэпер расстались.

В марте Шишкова опровергла слухи о романе с бизнесменом и основателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым. Блогерша не стала отрицать, что у них были намеки на взаимную симпатию, однако это не переросло в нечто большее. Модель объяснила, что в тот период не была готова к отношениям. Она предположила, что бизнесмен — тоже.

Шишкова призналась, что раньше часто путешествовала и общалась с Дуровым, потому что им было интересно вместе. Она охарактеризовала предпринимателя как закрытого человека.

Ранее бывшая возлюбленная Тимати рассказала о панической атаке во время беременности.

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