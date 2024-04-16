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Звезда «Приключений Буратино» возмутилась ремейком фильма

Актриса Санаева заявила, что новая экранизация «Буратино» не будет успешной

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Актриса Елена Санаева заявила в беседе с изданием «Абзац», что новая экранизация «Приключений Буратино» не будет успешной.

Санаева считает, что идея любого ремейка является провальной. По ее мнению, режиссеры обращаются к адаптации старых картин из-за отсутствия оригинальных идей.

«Ничего никогда не получалось. Это как первая любовь – случается только один раз. На нашей картине выросло три поколения. Где такие поэты-песенники, как Окуджава и Энтин? Где такой композитор, как Рыбников? Или авторы будут брать ту же музыку?» — отметила артистка.

Также Санаева усомнилась в актерских способностях нового состава. Она заявила, что у многих современных артистов плохая дикция, так как они учились «в частных школах за деньги».

«Потуги понятны, но чуда не произойдет. Это смешно», — заявила артистка.

Елена Санаева сыграла лису Алису в фильме Леонида Нечаева «Приключения Буратино».

Съемки экранизации «Буратино» начнутся летом 2024 года и пройдут в «итальянском городке» в России. Релиз запланирован на вторую половину 2025 года. Режиссерское кресло займет Игорь Волошин, а сценарием займется Андрей Золотарев.

Главную роль исполнит Вита Корниенко «в CGI-костюме», Мальвиной станет Анастасия Талызина, папу Карло сыграет Александр Яценко, Федор Бондарчук исполнит Карабаса-Барабаса.

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