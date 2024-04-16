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Режиссер «Ликвидации» снимет фильм по мотивам мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой»

Режиссер Урсуляк снимет фильм по мотивам мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой»

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Режиссер Сергей Урсуляк снимет фильм по мотивам мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Об этом «Газете.Ru» сообщила платформа Кинопоиск.

Урсуляк известен по его работе в фильме «Праведник» и сериалах «Ликвидация» и «Тихий Дон». Сценаристом нового проекта стал Геннадий Островский. Производством занимаются Киностудия «Москино», телеканал «Россия» совместно с Плюс Студией.

Урсуляк признался, что впервые снимает фильм по мотивам мюзикла. Режиссер отметил, что ему интересно попробовать что-то новое.

«История в нашем фильме будет похожей на сюжет оригинального мюзикла, но все же немного другой. Мы не станем делать прямого переноса, поскольку театр — искусство более условное. Эта условность со сцены воспринимается легко, а на экране может обернуться фальшью», — рассказал режиссер.

Премьера мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» состоялась 3 декабря 2022 года в Театре МДМ. Его поставил режиссер Михаил Миронов по пьесе, которую написал в соавторстве с драматургом Сергеем Калужановым.

События мюзикла разворачиваются в Ленинграде в середине 80-х. В постановке звучат аранжированные в современном ключе композиции бит-квартета «Секрет».

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