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Юрий Грымов ответил на слухи об обучении людей стриптизу: «Это не совсем точно»

Режиссер Юрий Грымов признался, что обучал людей стриптизу ради денег

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Пресс-служба театра «Модерн»

Режиссер Юрий Грымов в разговоре с mk.ru рассказал, как обучал стриптизу ради заработка.

«Ты не можешь преподавать сценодвижение?» — спросили меня. А тогда, помните, была популярна аэробика? Я, кстати, первый снимал эти утренние гимнастики для Первого канала. И мне сказали: «Люди очень хотят стриптиз». Я насмотрелся этих видеокассет, VHS, и начал преподавать за деньги. То есть сам, конечно, я не танцевал», — пояснил Грымов.

По словам артиста, он быстро понял особенности ритмики и движений стриптиза, после чего стал зарабатывать на преподавании хореографии. Артист признался, что благодаря такому заработку смог купить себе автомобиль.

Он также вспомнил, как сам выбирал одежду для Валерия Леонтьева на съемках клипа «Мишель». Грымов признался, что певец хотел сниматься в привычной для него одежде, но у режиссера была иная задумка, поэтому Леонтьеву пришлось подчиниться.

«Мы купили ему плащ, джемпер, брюки. И он, бедный, потом не знал, куда это деть: «Я в этом ходить не буду!» — улыбнулся Грымов.

Ранее Юрий Грымов рассказал о съемках слишком «жесткого» клипа для Дианы Арбениной.

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