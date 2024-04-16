Из горящей Копенгагенской биржи спасли ценную картину

Из загоревшегося старинного здания биржи в столице Дании спасли картину датского художника Педера Северина Кройера «С Копенгагенской фондовой биржи». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные телеканалы.

Отмечается, что полотно эвакуировали пять человек. Картина, написание которой датируется 1895 годом, — это групповой портрет работников биржи, находящихся в ее зале.

Здание биржи построили в первой половине XVII века. Оно получило известность благодаря своей спиральной башне. Около 9:00 мск она обрушилась в результате пожара, начавшегося 16 апреля в 8:43 мск. Территорию в центре Копенгагена оцепили. Сейчас пожарные пытаются потушить возгорание и спасти из биржи ценные артефакты.

13 апреля сообщалось о пожаре в сталинской высотке на Котельнической набережной российской столицы.

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