Стало известно, когда Куклачева переведут из реанимации

Клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева планируют перевести из реанимации в обычную палату к выходным. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, сейчас дрессировщик кошек после обширного инфаркта большую часть времени просто лежит, но изредка привстает ради приемов пищи. Артист находится под пристальным наблюдением врачей, но постоянно обсуждает идеи будущих концертов и другие рабочие моменты. Куклачев очень хочет дать интервью, чтобы рассказать о причинах произошедшего, но врачи пока запрещают ему контакты с посторонними.

75-летнему Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» 12 апреля. С выступления его увезли на машине скорой помощи с инфарктом и прооперировали.

15 апреля Telegram-канал Mash писал, что его оставят в реанимации еще на неделю. По данным канала, в первый же день после операции на сердце клоун звонил своему сыну Дмитрию и давал ему указания насчет управления цирком и работе с кошками. Врачи обеспокоились трудоголизмом Куклачева, так как в данный момент ему нельзя даже разговаривать.

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