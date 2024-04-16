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Тимур Хайдаров признал, что его клиника временно не работает

Хирург Тимур Хайдаров пожаловался на предвзятость СК на фоне закрытия клиники

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Global Look Press/Телеграм-канал «Столичный СК»

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров в разговоре с Super признал, что следствие временно приостановило деятельность его клиники «Ай Кью Пластик» (IQ Plastique).

Медик убежден, что следователи предвзято отнеслись к расследованию в его клинике и провели его с грубыми нарушениями законодательства РФ. Например, отметил Хайдаров, во время допросов на сотрудников его учреждения «оказывалось открытое и агрессивное давление», а один из следователей зашел в операционную в грязной уличной обуви. Хирург заверил, что все нарушения были зафиксированы и отправлены с жалобой в СК, ФСБ, Генпрокуратуру.

15 апреля главное следственное управление Следственного комитета по Москве сообщило, что у руководства и врачей клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова были проведены обыски после того, как не стало российского продюсера Петра Гаврилова после операции. Отмечается, что следователи приостановили деятельность по оказанию ряда услуг в клинике и опечатали операционные.

Ранее блогера-сыроеда Лютого приговорили к 8 годам колонии.

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