В Калининграде ищут людей на роли в фильме «Василий Теркин»

В Калининграде начали искать людей на съемки в массовке фильма «Василий Теркин». Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино».

«Это очень масштабный проект про Великую Отечественную войну с большим количеством известных актеров и захватывающим сюжетом! Людей нужно будет много, но требования серьезные», — написали представители сообщества.

По имеющимся данным, «Василий Теркин» станет масштабным военным проектом, который снимут при поддержке Фонда кино и Первого канала. Съемки в Калининграде пройдут 17 по 28 апреля. При этом представители сообщества отметили, что съемочный блок именно в Калининграде будет коротким, «но насыщенным».

От актеров требуется естественный внешний вид без пирсинга, татуировок на видных местах и накрашенных ногтей. Ищут типажную для 40-х годов внешность, у мужчин приветствуются усы и бороды, а также седина.

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