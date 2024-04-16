Стало известно, какое наследство оставил певец Евгений Кунгуров

Продюсер Сергей Дворцов рассказал изданию aif.ru, что оперный певец Евгений Кунгуров оставил после себя квартиру в Москве на Зоологической улице, под окнами которой нашли артиста.

«Вроде все. Остальное, я так думаю, в Свердловской области, где он жил и где покоится», — заявил он.

Издание подчеркнуло, что стоимость двухкомнатной недвижимости в Пресненском районе Москвы начинается от 25 млн рублей. При этом исполнитель был зарегистрирован в другом месте — напротив телецентра «Останкино», где, предположительно, снимал квартиру на время съемок.

Певца Евгения Кунгурова не стало 8 апреля. Его нашли возле дома на Зоологической улице в центре Москвы. Вскоре появилась информация, что в последнее время певец находился в состоянии депрессии. Церемония прощания с артистом прошла на Троекуровском кладбище в Москве.

Недавно писательница Дарья Донцова заявила, что исполнителя могли спасти близкие люди. По словам Донцовой, Кунгуров мог свести счеты с жизнью из-за эмоционального «порыва». Донцова считает, что проблемы психологического характера у певца должны были выявить близкие люди, а затем помочь ему справиться с эмоциональным напряжением.

Ранее блогерша Лерчек вместе с супругом выставили на продажу дом за 150 млн рублей.