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Донцова считает, что Кунгурова можно было спасти

Писательница Дарья Донцова заявила, что Кунгурова могли спасти близкие люди

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Писательница Дарья Донцова заявила, что оперного певца Евгения Кунгурова могли спасти близкие люди. Своими мыслями она поделилась в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

«Человек принимал лекарства, никому об этом не рассказывал. Кто-то должен быть рядом из тех, кто знает правду. Просто быть рядом и не отпускать далеко от себя, потому что в один момент что-то может щелкнуть», — заявила автор.

По словам Донцовой, Кунгуров мог свести счеты с жизнью «из-за порыва». Она пояснила, что человека легко сильно обидеть, однако он не станет показывать своей боли незнакомым людям. Донцова считает, что Кунгуров мог столкнуться с чем-то подобным и проблемы психологического характера должны были выявить близкие люди артиста, а затем помочь ему справиться с эмоциональным напряжением.

8 апреля не стало Евгения Кунгурова. Его нашли возле дома на Зоологической улице в центре Москвы. Вскоре появилась информация, что в последнее время певец находился в состоянии депрессии. Церемония прощания с артистом прошла на Троекуровском кладбище в Москве.

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