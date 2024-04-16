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РПЦ возмутилась показом «Слова пацана» на федеральных каналах

В РПЦ выступили против показа «Слова пацана» по ТВ на фоне СВО

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ivanfilippovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл заявил, что показ сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» на федеральных каналах вызывает боль и скорбь у него и других православных людей. Его слова опубликованы в Telegram-канале Военного отдела Московского Патриархата.

«Дорогие мои, ну как это возможно? <...>Там, в зоне СВО проливается настоящая кровь, а здесь мы смотрим сериал и романтизируем насилие. Здесь и сейчас льется кровь на передовой, а нас сегодня призывают создавать банды молодежи», — возмутились в РПЦ.

Священнослужитель считает, что нельзя показывать сериалы, которые призывают «к взрыву в обществе». Он назвал шоу «своеобразным манифестом в защиту насилия и в пользу своеобразно воспринимаемой справедливости, когда «вопросы» решаются не по закону, а по «понятиям».

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими. В начале апреля стало известно, что нашумевшую драму покажут на ТВ. Сериал вышел на телеканале НТВ 15 апреля.

Ранее в Южной Корее отменили шоу с участием артистов Большого театра.

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