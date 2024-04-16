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Волочкова рассказала об идеальном мужчине: «Красивый, молодой, добрый…»

Балерина Волочкова заявила, что в идеальном мужчине должны соединиться 10 других

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова призналась в YouTube-беседе с Ляйсан Утяшевой, что ей нужен идеальный мужчина, в котором соединятся черты 10 других.

«Мне нужен красивый, молодой, сексуальный, добрый, с чувством юмора, состоятельный, конечно, любящий меня, любящий мое творчество, благородный, очень добропорядочный», — помечтала бывшая солистка Большого театра.

Волочкова заявила, что пусть она и описала 10 разных мужчин, но в ее случае все черты должны соединиться в одном избраннике. Танцовщица подчеркнула, что направила соответствующий запрос во Вселенную.

В начале апреля балерина сообщила, что планирует провести свой майский отпуск на Мальдивах с возлюбленным Мигелем из Чили. Она назвала мужчину любовью пятнадцатилетней давности. По словам Волочковой, сейчас молодой человек пытается возобновить их роман и даже подарил ей свадебное платье и коня шоколадного цвета — правда, питомца, призналась танцовщица, она не приняла.

В феврале Анастасия Волочкова заявляла, что все мужчины от нее теряют голову, и поэтому у нее было много романов, в том числе — с женатыми. Своей самой главной любовью в жизни танцовщица назвала миллиардера Сулеймана Керимова.

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