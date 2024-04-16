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Трофимов напомнил Лепсу о культуре после скандала с фанаткой

Певец Сергей Трофимов осудил Григория Лепса за выбивание телефона из рук фанатки

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Сергей Трофимов признался, что не поддерживает поведение своего коллеги Григория Лепса, который выбил из рук телефон фанатки на концерте. Его слова передает «Абзац».

«Но ее я тоже не поддерживаю. Зачем лезть к артисту вот так внаглую? Он же ее попросил этого не делать», — подчеркнул шансонье.

Трофимов не понимает, зачем Лепс поступил грубо с имуществом девушки. Он напомнил, что для разрешения конфликтов существует речь — то, чем люди отличаются от бабуинов.

«Все зависит от культуры исполнителя», — отметил артист.

13 апреля во время концерта Лепса в Костроме певец выбил телефон из рук фанатки. Одна из поклонниц продолжала записывать исполнителя на видео, когда тот просил перестать это делать. В итоге артист ударил по гаджету, и смартфон отлетел в сторону. Сам певец продолжил концерт.

Позднее очевидица объяснила, почему Лепс выбил гаджет из рук. Она заявила, что фанатка была навязчива и «на вежливую просьбу артиста отодвинуть телефон чуть дальше не отреагировала».

Ранее адвокат вспомнил, как Лепс замял скандал с избиением человека охранником.

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