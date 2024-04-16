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В Херсонской области изымают «лживую» украинскую литературу

Кастюкевич: из библиотек Херсонской области убирают «лживые» украинские книги

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Алексей Куденко/РИА Новости

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил в своем Telegram-канале, что в библиотеках региона украинскую «лживую» пропагандистскую литературу заменят литературой русских классиков.

«Помогаем библиотекам социальных образовательных учреждений Херсонской области избавиться от вредной и лживой литературы, которую так активно продвигали здесь раньше под видом евроинтеграции и пропаганды АТО», — написал он.

Сенатор добавил, что «хорошую, качественную литературу русских классиков» в учреждениях оставят.

В феврале издательство АСТ приостановило выплаты писательнице Людмиле Улицкой (признана в РФ иностранным агентом) после ее заявления о переводе авторских отчислений на Украину. Заморозка продлится до тех пор, пока автор не объяснит, кому она переводит свои гонорары, объяснили в АСТ. Книжные сети «Читай-город» и «Республика» готовы приостановить продажу книг Улицкой. Ее произведения в цифровом и печатном формате уже частично убрали из московских библиотек.

Ранее в Госдуме рассказали, как Фандорин отнесся бы к Борису Акунину (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов).

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