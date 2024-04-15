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Кинокритик назвал преимущество внука Олега Янковского перед ним

Кинокритик Шпагин назвал Ивана Янковского мастером перевоплощений

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more.tv

Кинокритик Александр Шпагин заявил в беседе с NEWS.ru, что у актера Ивана Янковского есть преимущество перед дедом Олегом Янковским.

Шпагин объяснил, что у Янковского-младшего лучше выходит перевоплощаться в разные роли, нежели чем у его деда. В остальном, по мнению кинокритика, артисты «идут ровно, равновелико». Он назвал Ивана мастером перевоплощений и серьезной надеждой российского кино.

«Он (Олег Янковский) пытался перевоплотиться в фильме «Паспорт», но получилось нелепо. Как будто очень умный человек косит под отморозка. Но в своем образе он был прекрасен. Великому актеру не нужно перевоплощаться, можно просто прекрасно играть. А Иван Янковский как раз из породы перевоплощенцев. Я просто не узнал его в фильме «Текст», — отметил Шпагин.

Иван Янковский является внуком народного артиста СССР Олега Янковского и сыном Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. Впервые он снялся в кино в 10 лет, сыграв небольшую роль в режиссерском дебюте Олега Янковского «Приходи на меня посмотреть». Янковский-младший — пятикратный лауреат премии «Золотой орел».

Ранее Кологривый опять усомнился в актерских талантах Янковского.

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