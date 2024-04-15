Названа дата выхода «Модного приговора»

Шоу «Модный приговор» вернется в эфир 22 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Как отмечают в пресс-службе, «Модный приговор» сменит формат. Теперь будет две версии проекта – «мужская» и «женская».

В «мужской» версии участниц будет оценивать эксперт моды Александр Рогов. А в «женской» судейское кресло займет блогерша Лилия Рах.

«Два разных взгляда, мужской и женский, подарят проекту новые краски, позволят полнее раскрыть героинь. Одним будет проще с Лилией, ведь считается, что женщины лучше понимают друг друга. Другие предпочтут Александра и его объективное суждение», — заявил продюсер шоу Илья Кривицкий.

Экс-ведущий шоу, историк моды Александр Васильев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что у Рогова есть нужные для ведущего программы «Модный приговор» профессионализм и обаяние. По его словам, ради новой работы Рогову придется отказаться от своей программы на СТС, однако он надеется, что Первый канал «соблазнит» стилиста гонораром.

В январе стало известно, что Рогов продолжит вести свое шоу на СТС после назначения на должность ведущего «Модного приговора».

Ранее счета историка моды Васильева были заблокированы из-за миллионного долга.