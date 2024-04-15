Звезда «Пищеблока» Вершинин об отношениях: «девушки нет, но сердце занято»

Звезда сериала «Пищеблок» Даниил Вершинин признался, что он не состоит в романтических отношениях, однако его сердце занято. Об этом он рассказал в интервью WomanHit.ru.

«Сейчас… девушки нет, но сердце занято. Я влюблен, но она об этом пока не знает», — поделился актер.

При этом он уточнил, что собирается что-то предпринять, чтобы это исправить, однако пока думает над этим. Вершинин также сообщил, что для него женская красота заключается в утонченности, женственности, легкости. Кроме того, для него важны чувство юмора, целеустремленность и открытость.

«Но на самом деле порой начинаешь думать и понимаешь, что сердцу не прикажешь. И это правильно», — добавил он.

22-летний артист также уточнил, что не считает себя очень влюбчивым. По его словам, для того, чтобы ему понравиться, «девушка должна очень зацепить».

Актер Петр Натаров, также сыгравший в «Пищеблоке», до этого рассказал в разговоре с «Газетой.Ru», что спокойно относится к сравнениям с Гарри Поттером. До этого 16-летний артист опубликовал в Telegram-канале фото в круглых очках, после чего поклонники стали писать о его внешнем сходстве с персонажем Дэниэла Рэдклиффа из знаменитой франшизы Джоан Роулинг.

Ранее сообщалось, что по сериалу «Пищеблок 2» вышла книга.