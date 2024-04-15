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Певица Манижа рассказала о помощи Пугачевой

Певица Манижа заявила, что Пугачева помогла ей со стрессом на «Евровидении»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Манижа Сангин рассказала в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак», что артистка Алла Пугачева поддержала ее во время «Евровидения» в 2021 году.

Сангин призналась, что в тот период находилась в тяжелом состоянии. Она испытывала сильный стресс и усталость от травли, оскорблений и расизма в ее сторону. Певица призналась, что получала много хейта и угроз перед выступлением на международном музыкальном конкурсе. Из-за различных угроз ей приходилось обратиться в полицию.

По словам Манижи, в самый сложный момент, за несколько часов до выхода на сцену ей позвонила Пугачева. Артистка призналась, что сначала не поверила в это и посчитала шуткой.

«Мне передают трубку. И я реально слышу ее голос. Она говорит: «Девочка моя, значит так, запомни одну вещь. Ты работаешь сейчас не для вот этих всех, кто решает. Ты работаешь для людей. Для людей поешь эту песню. Люди — это самое главное. Соберись. Ты не победишь этот конкурс. Все равно будет политика, все равно будут сложности. Но помни, ты делаешь это сейчас не для места, а для людей», — поделилась исполнительница.

Сангин отметила, что тогда Пугачева сказала ей много слов поддержки, о которых она не хочет говорить. Наставления Примадонны помогли ей собраться и справиться со стрессом.

Ранее Пугачева извинилась перед Манижей после теракта в «Крокусе».

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