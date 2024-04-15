Лолита объяснила феномен Пугачевой

Певица Лолита Милявская заявила в интервью журналистке Ксении Собчак, что феномен Аллы Пугачевой заключается в свободе.

Милявская заявила, что Пугачева подарила свободу существования на сцене, которой не было до нее.

«До нее все должны были стоять по стойке смирно. И внутренний магнетизм Клавдии Ивановны Шульженко. Ее внутренняя сила, ее несколько точных движений. Ее синенький скромный платочек и «Ах». Это всего лишь несколько движений. И после нее, такой сдержанной, пришла Алла Борисовна», — поделилась артистка.

Лолита заявила, что у Пугачевой была абсолютная свобода движений и не было зацикленности на внешнем виде.

«(Пугачева) и внешне выделялась. Она не была канонической красоткой», — отметила певица.

Милявская заявила, что Пугачева была и есть частью народа. По словам певицы, Примадонна умела донести чувства и не боялась быть «оголенной». Лолита считает, что Пугачева музыкально опередила свое время и «всегда в курсе мировых трендов».

«Абсолютно нагой человек, от которого исходят молекулы. Человек настолько раздет в этой исповеди про любовь. Это же, по-моему, и есть главный монолог, потому что все остальные закрыты», — рассказала исполнительница.

Ранее Татьяна Тарасова назвала идиотством требования признать Пугачеву иноагентом.