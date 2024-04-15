Сын Куклачева объяснил, почему его отца оставили в реанимации еще на неделю

Клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева оставили в реанимации после обширного инфаркта, потому что он пытался нарушать больничный режим и хотел контролировать рабочий процесс. Об этом kp.ru рассказал старший сын народного артиста Дмитрий Куклачев.

«Это по причине его гиперактивности! Доктора опасаются, что он не будет соблюдать режим. Состояние стабильное, начинает реабилитироваться. Конечно, как только ему телефон дают (по его просьбе) он тут же начинает делами заниматься», — поделился он.

По его словам, семья дрессировщика приняла решение повторить юбилейные выступления в сентябре в Театре эстрады с участием самого Куклачева, но без цирковых номеров с ним.

75-летнему Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» 12 апреля. С выступления его увезли на машине скорой помощи с инфарктом и прооперировали.

15 апреля Telegram-канал Mash писал, что его оставят в реанимации еще на неделю. По данным канала, в первый же день после операции на сердце клоун звонил своему сыну Дмитрию и давал ему указания насчет управления цирком и работе с кошками. Врачи обеспокоились трудоголизмом Куклачева, так как в данный момент ему нельзя даже разговаривать. Mash сообщает, что к дрессировщику уже вернулся аппетит.

Ранее представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста.