Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волочкова рассказала о настойчивых ухаживаниях бывшего губернатора Челябинской области

Балерина Волочкова похвасталась, что за ней ухаживал экс-губернатор Юревич

close
100%
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова на шоу Андрея Малахова призналась, что за ней настойчиво ухаживал бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич.

«Обеспечивал достойными машинами — видно, что он был фанат машин. На каждое шоу были преподнесены цветы. Не стану скрывать — он очень настойчиво за мной пытался ухаживать: рассказывал, что у него очень много денег, что он богатый состоятельный человек», — вспомнила Волочкова.

Она уточнила, что Юревич в 2013 году пригласил ее к себе в администрацию, где подарил танцовщице цветы и поблагодарил за благотворительные концерты, после чего начал свои притязания на сердце балерины. Вместе с этим балерина призналась, что «такое приключение» ей было ни к чему, но ей нравилось ездить «на губернаторских машинах».

Недавно 48-летняя Анастасия Волочкова снялась вместе с 18-летней наследницей в своем доме. Балерина и ее дочь сидели на диване. Бывшая прима Большого театра предстала в кадре в неоново-зеленом костюме, который состоял из боди и пары брюк.

Ранее стала известна сумма иска Чекалина к Лерчек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами