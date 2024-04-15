Волочкова рассказала о настойчивых ухаживаниях бывшего губернатора Челябинской области

Балерина Анастасия Волочкова на шоу Андрея Малахова призналась, что за ней настойчиво ухаживал бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич.

«Обеспечивал достойными машинами — видно, что он был фанат машин. На каждое шоу были преподнесены цветы. Не стану скрывать — он очень настойчиво за мной пытался ухаживать: рассказывал, что у него очень много денег, что он богатый состоятельный человек», — вспомнила Волочкова.

Она уточнила, что Юревич в 2013 году пригласил ее к себе в администрацию, где подарил танцовщице цветы и поблагодарил за благотворительные концерты, после чего начал свои притязания на сердце балерины. Вместе с этим балерина призналась, что «такое приключение» ей было ни к чему, но ей нравилось ездить «на губернаторских машинах».

Недавно 48-летняя Анастасия Волочкова снялась вместе с 18-летней наследницей в своем доме. Балерина и ее дочь сидели на диване. Бывшая прима Большого театра предстала в кадре в неоново-зеленом костюме, который состоял из боди и пары брюк.

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