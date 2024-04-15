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Куклачев после обширного инфаркта останется в реанимации еще на неделю

Mash: клоуна Юрия Куклачева оставят в реанимации из-за опасений врачей

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева оставят в реанимации еще на неделю после обширного инфаркта. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, медики не хотят переводить артиста в обычную палату, так как переживают, что Куклачев сразу начнет работать. Mash пишет, что в первый же день после операции на сердце клоун звонил своему сыну Дмитрию и давал ему указания насчет управления цирком и работе с кошками. Врачи обеспокоились трудоголизмом Куклачева, так как в данный момент ему нельзя даже разговаривать. Mash сообщает, что к дрессировщику уже вернулся аппетит.

75-летнему Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» 12 апреля. С выступления его увезли на машине скорой помощи с инфарктом и прооперировали.

13 апреля, по словам Дмитрия Куклачева, его отцу стало лучше — он смог поговорить с сыном по телефону и давал советы по дальнейшему проведению юбилейного шоу 13 и 14 апреля без его участия.

14 апреля Куклачев впервые вышел на связь после обширного инфаркта и рассказал, что во время операции на сердце находился в сознании, ему поставили пять стентов.

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