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Шуфутинский поспорил с Успенской из-за «крикливости» Виктора Салтыкова

Певец Михаил Шуфутинский пошутил про крикливость Успенской на шоу «Три аккорда»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Певец Михаил Шуфутинский поспорил с Любовью Успенской на шоу «Три аккорда».

В рамках программы выступал Виктор Салтыков с песней «Скажи нет», номер породил споры между членами жюри. Успенская в частности пожаловалась на излишнюю «крикливость» исполнителя.

«Мне вроде бы понравилось. Но мне показалось, что это было слишком уж крикливо. Мне резало ухо», — сказала артистка и поставила 4 балла из 5.

С ней не согласился Шуфутинский, который поставил максимальный балл и пошутил, что Успенская сама иногда любит исполнять песни с надрывом.

«Любушка, тебе ли не знать о крикливости! Это крик души! Это и есть шансон», — заявил певец.

Его точку зрения поддержал и шансонье Сергей Трофимов, который отметил, что шансон подразумевает пение для души. По мнению исполнителя, каждый певец может исполнить этот трек в зависимости от того, какие личные чувства и переживания артист вкладывает в композицию.

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