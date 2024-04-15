Иван Янковский и Милош Бикович стали номинантами молодежной премии

Актеры Иван Янковский, Сергей Бурунов и Милош Бикович стали номинантами премии «Дай пять» в категории «Любимый актер/актриса». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Церемония вручения телевизионной премии состоится 23 мая в Московском молодежном центре «Планета КВН». В номинацию «Любимый актер/актриса» попали пять артистов: Иван Янковский, Ева Смирнова, Милош Бикович, Виталия Корниенко, Сергей Бурунов. За звание лучшего музыканта поборются Клава Кока, Ваня Дмитриенко, Mia Boyka, Amirchik, Хабиб. Номинантами на звание лучшей группы стали Dabro, Galibri & Mavik, Rasa, Gayazov's brothers, Miyagi & Эндшпиль.

«Премия «Дай Пять!» – показательное событие, где становится очевидно, кто завоевал детские сердца в этом году. Для каждого артиста — это огромный стимул работать еще усерднее. А теперь появились специальные номинации, в которых у каждого ребенка есть шанс выйти на сцену с их кумирами», — заявил Ваня Дмитриенко.

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