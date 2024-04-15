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Стал известен райдер Jah Khalib на выступлениях в России

Shot: рэпер Jah Khalib просит 4,6 миллиона рублей за концерт в России

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Regina Wagner/Global Look Press

Рэпер Jah Khalib просит 4,6 миллиона рублей за выступление в России. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как сообщает СМИ, попытки заработать в России рэпер стал предпринимать после скандала в родном Казахстане. На фоне трагедии с Салтанат Нукеновой музыканта стали активно критиковать за слова о жертвах насилия, сказанные артистом во время интервью 2022 года. Тогда Jah Khalib стали отменять из-за слов, что жертвы насилия сами провоцируют преступников своей одеждой.

По данным Shot, в РФ рэпер готов выступить на корпоративе за 4,6 миллиона рублей. Райдер у артиста весьма скромный: газировка, соки, сигареты в гримерке. Вместе с Jah Khalib в Россию прилетит его команда из восьми человек.

Недавно стало известно, что Лолита возвращается к частным выступлениям с завышенным на 1 миллион рублей гонораром. После затишья из-за скандальной вечеринки Насти Ивлеевой артистка подняла гонорар за выступление, а также повысила ценник технического райдера на 500 тысяч рублей. При этом исполнительница в числе условий указала «адекватных заказчиков».

Ранее Алла Пугачева выпустила новую песню «Я плачу».

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